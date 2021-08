EXPOSITION LOUIS DE FUNÈS « UNE VIE AU CELLIER » Le Cellier, 30 août 2021, Le Cellier.

EXPOSITION LOUIS DE FUNÈS « UNE VIE AU CELLIER » 2021-08-30 – 2021-08-30 Salle Louis de Funès 23 Rue de Bel air

Le Cellier Loire-Atlantique Le Cellier

3.5 EUR L’association cellarienne « Randonnée sur les traces de Louis de Funès » proposera au public une exposition en hommage à l’acteur évoquant sa vie au Cellier, ses passions, son château, ses amis. Photos, lettres, objets, archives familiales seront présentés à travers des animations musicales et randonnées.

Près de 200 objets devraient être exposés. Une collection d’Olivier Rousselière et de nombreux habitants du Cellier complèteront cette exposition.

Film de 12 minutes Archives familiales. Temps de la visite estimé de 30 à 45 minutes.

L’acteur Kévin Elarbi, parrain de l’association, connu pour son rôle dans la série Clem devrait être présent pour des rencontres et dédicaces.

surlestracesdelouis@outlook.fr https://www.surlestracesdelouisdefunes.com/

dernière mise à jour : 2021-08-05 par