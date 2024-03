EXPOSITION LOUIS DE FUNÈS, LE GENDARME À L’HONNEUR Salle William Turner Le Cellier, jeudi 25 avril 2024.

L’association Sur les traces de Louis de Funès » organise un événement en l’honneur des 60 ans du gendarme de Saint-Tropez.

Film culte est sorti au cinéma en 1964. Cumulant 7 809 334 entrées au cinéma.

Ce fut le plus gros succès cinématographique de l’année 1964 et à marquer également une étape importante

dans la carrière de Louis de Funès puisqu’il est devenu une star du cinéma français.

L’association exposera ses nombreux trésors (affiches, photos, objets de tournage, figurines,

une large collection de tenues de gendarmes et accessoires au public).

L’association rendra par ailleurs hommage aux gendarmes d’Ancenis que côtoyais Louis de Funès,

dont feu Monsieur Marcel Le Belloch, maréchal des logis-Chef à Ancenis, ami avec feu Louis de Funès.

Son fils Serge Le Belloch présentera nous racontera ses souvenirs autours de photos et d’archives d’époques.

Un évènement en présence de Nicaise Jean-Louis, alias Yo Macumba, gendarmette du film ‘ Le gendarme et les gendarmettes ‘,

Philippe Ruggieri, qui a interprété deux rôles aux cotés de Louis de Funès ‘ La soupe aux choux ‘ et ‘ le gendarme et les gendarmettes ‘.

Et Babeth Etienne, gendarmette dans le film ‘ Le gendarme et les gendarmettes ‘.

Buvette sur place les 4 jours.

Food-Truck présents le samedi et dimanche. EUR.

Salle William Turner 62 Rue de Bel-Air

Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

