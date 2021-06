Paris Cinémathèque française - musée du cinéma Paris Exposition Louis de Funès Cinémathèque française – musée du cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

Véritable homme-orchestre, Louis de Funès était mime, bruiteur, danseur, chanteur, pianiste, chorégraphe. À travers plus de 300 œuvres et extraits de films, l’exposition rend hommage à son génie créatif et sa force comique **Réservations obligatoire**

Accès gratuit, réservation en ligne obligatoire

Célébrée par cinq générations de spectateurs, la vis comica de Louis de Funès est aujourd’hui intacte. Cinémathèque française – musée du cinéma 51 rue de Bercy 75012 Paris Paris Paris

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

