Val-d'Oise

le samedi 3 juillet à 18:00

L’Atelier rend hommage à Louis Boucher, premier instituteur de la ville sous la IIIe République. Tantôt archéologue, aquarelliste et photographe il est à l’origine de la constitution des collections du musée d’Argenteuil. En plus de la découverte de l’exposition, deux visites guidées des vestiges de l’abbaye sont proposées à 18h30 et à 19h30.

Entrée libre, visite libre, visite guidée des vestiges de l’abbaye sur inscription

Instituteur, archéologue, aquarelliste et photographe, Louis Boucher, personnage à l'origine des collections du musée d'Argenteuil, vous est présenté à travers notre exposition. L'Atelier,Jardins de l'abbaye 19 rue Notre-Dame 95100 Argenteuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T21:00:00

