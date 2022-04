Exposition « Loreak, des fleurs sur leur chemins » par la Cie KIRIBIL et les résidents du F.A.M d’Anglet Saint-Palais Saint-Palais Catégories d’évènement: 64120

Saint-Palais

Exposition « Loreak, des fleurs sur leur chemins » par la Cie KIRIBIL et les résidents du F.A.M d’Anglet Saint-Palais, 11 juin 2022, Saint-Palais. Exposition « Loreak, des fleurs sur leur chemins » par la Cie KIRIBIL et les résidents du F.A.M d’Anglet Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais

2022-06-11 – 2022-06-19 Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar

Saint-Palais 64120 L’exposition « Loreak, des fleurs sur leur chemins » est le fruit d’un travail artistique mené pendant plus d’une année, au sein du F.A.M. (Foyer d’Accueil Médicalisé) ETXEA à Anglet, avec ses résidents adultes, atteints de maladies psychiques comme la schyzophrénie, l’autisme, et la bipolarité et ses professionnels.

Accessibles aux horaires d’ouverture du site, pass selon réglementation en vigueur. L’exposition « Loreak, des fleurs sur leur chemins » est le fruit d’un travail artistique mené pendant plus d’une année, au sein du F.A.M. (Foyer d’Accueil Médicalisé) ETXEA à Anglet, avec ses résidents adultes, atteints de maladies psychiques comme la schyzophrénie, l’autisme, et la bipolarité et ses professionnels.

Accessibles aux horaires d’ouverture du site, pass selon réglementation en vigueur. +33 5 59 65 56 80 L’exposition « Loreak, des fleurs sur leur chemins » est le fruit d’un travail artistique mené pendant plus d’une année, au sein du F.A.M. (Foyer d’Accueil Médicalisé) ETXEA à Anglet, avec ses résidents adultes, atteints de maladies psychiques comme la schyzophrénie, l’autisme, et la bipolarité et ses professionnels.

Accessibles aux horaires d’ouverture du site, pass selon réglementation en vigueur. OTPB

Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: 64120, Saint-Palais Autres Lieu Saint-Palais Adresse Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar Ville Saint-Palais lieuville Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais Departement 64120

Saint-Palais Saint-Palais 64120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-palais/

Exposition « Loreak, des fleurs sur leur chemins » par la Cie KIRIBIL et les résidents du F.A.M d’Anglet Saint-Palais 2022-06-11 was last modified: by Exposition « Loreak, des fleurs sur leur chemins » par la Cie KIRIBIL et les résidents du F.A.M d’Anglet Saint-Palais Saint-Palais 11 juin 2022 64120 Saint-Palais

Saint-Palais 64120