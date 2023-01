Exposition : » Lookace Bamber, mon désespoir est imparfait » Amiens Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme

Exposition : » Lookace Bamber, mon désespoir est imparfait » Amiens, 16 janvier 2023, Amiens . Exposition : » Lookace Bamber, mon désespoir est imparfait » 50 Rue de la République Amiens Somme

2023-01-16 – 2023-02-25 Amiens

Somme Deux séries d’images réalisées par l’artiste amiénois Lookace Bamber composent cette exposition : « Mon désespoir est imparfait » et les « 12 voyages pour Graham ». L’ensemble de ce travail prend ses racines à partir de la rencontre entre l’artiste et l’écrivain Graham Greene à Antibes au début des années 1980. Ces œuvres sont à découvrir du lundi 16 janvier au samedi 25 février 2023 dans le hall d’exposition de la bibliothèque Louis Aragon. //JEUDI 19 JANVIER 2023, 18 heures : vernissage de l’exposition en présence de l’artiste // Deux séries d’images réalisées par l’artiste amiénois Lookace Bamber composent cette exposition : « Mon désespoir est imparfait » et les « 12 voyages pour Graham ». L’ensemble de ce travail prend ses racines à partir de la rencontre entre l’artiste et l’écrivain Graham Greene à Antibes au début des années 1980. Ces œuvres sont à découvrir du lundi 16 janvier au samedi 25 février 2023 dans le hall d’exposition de la bibliothèque Louis Aragon. //JEUDI 19 JANVIER 2023, 18 heures : vernissage de l’exposition en présence de l’artiste // +33 3 22 97 10 10 Amiens

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse 50 Rue de la République Amiens Somme Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Exposition : » Lookace Bamber, mon désespoir est imparfait » Amiens 2023-01-16 was last modified: by Exposition : » Lookace Bamber, mon désespoir est imparfait » Amiens Amiens 16 janvier 2023 50 rue de la République Amiens Somme amiens Somme

Amiens Somme