Exposition “Loo Hui Phang, écrire est un métier” Angoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Exposition “Loo Hui Phang, écrire est un métier” Angoulême, 17 mars 2022, Angoulême. Exposition “Loo Hui Phang, écrire est un métier” Angoulême

2022-03-17 – 2022-03-20

Angoulême Charente À travers cette exposition thématique, la scénariste Loo Hui Phang donne à comprendre la nature de son métier.

La lauréate du Prix René Goscinny 2021 se penche tout particulièrement sur la singularité de la narration en bande dessinée. info@bdangouleme.com +33 5 45 97 86 50 http://www.bdangouleme.com/ Angoulême

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Angoulême Adresse Ville Angoulême lieuville Angoulême Departement Charente

Angoulême Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/

Exposition “Loo Hui Phang, écrire est un métier” Angoulême 2022-03-17 was last modified: by Exposition “Loo Hui Phang, écrire est un métier” Angoulême Angoulême 17 mars 2022 angoulême Charente

Angoulême Charente