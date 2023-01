EXPOSITION LOISIRS-CRÉATIFS ACTM Pannecé Pannecé Pannecé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Pannecé Cette année, le 1er dimanche de février, l’Association Cantonale de Travaux Manuels se propose d’exposer leurs ateliers et leur savoir-faire dans la Salle du Moulin sur le site du Moulin de la Garenne. Ce dimanche 5 février, 8 ateliers seront en démonstration avec leur responsable. Nous fêtons aussi la chandeleur, et les crêpes seront donc mis à l’honneur. La visite du moulin, l’ accès à l’exposition et les ventes et dégustations de crêpes et galettes seront soumis aux conditions sanitaires en vigueur à la date de l’animation. Exposition de loisirs-créatif par l’ACTM https://www.moulindelagarenne.com/ Pannecé

