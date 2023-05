Exposition : L’oiseau sur la branche Bibliothèque de la Maison Paris Nature, 10 mai 2023, Paris.

Du mercredi 10 mai 2023 au mercredi 21 juin 2023 :

samedi

de 13h30 à 18h45

mercredi

de 10h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

[Exposition]

Cette exposition est un extrait du grand livre d’Anne Crausaz dans lequel on retrouve, sur une branche, au fil des saisons et de semaine en semaine, 52 oiseaux qui racontent leur mode de vie. Ceux qui migrent, ceux qui restent, comment il se nourrissent. Tout ceci est prétexte à un éblouissant défilé de plumages, tranchant avec la palette de couleurs plus restreinte de l’arbre.

Rendez-vous à la bibliothèque de la Maison Paris Nature, au pavillon 2 du Parc Floral de Paris sur nos horaires d’ouverture.

La

bibliothèque est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Bibliothèque de la Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite

Anne Crausaz