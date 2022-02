Exposition Loire nature Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

Exposition Loire nature Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, 11 mai 2022, Montsoreau. Exposition Loire nature

du mercredi 11 mai au mardi 31 mai à Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine

Pour le photographe de nature, la Loire est une source inépuisable de création. Sa faune et sa flore sont riches en diversité et ses paysages grandioses sont continuellement redessinés à chaque caprice du fleuve. L’exposition « Loire nature », extraite du livre du même nom, a pour ambition de faire découvrir au plus grand nombre la vie sauvage de ce grand fleuve, mais aussi ses paysages et ses milieux.

Entrée libre et gratuite

PNR Loire Anjou Touraine – Pays de la Loire Grandeur Nature Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 15 avenue de la Loire Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T09:30:00 2022-05-11T13:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T09:30:00 2022-05-12T13:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T09:30:00 2022-05-13T13:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T09:30:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T10:30:00 2022-05-15T13:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-16T09:30:00 2022-05-16T13:00:00;2022-05-16T14:00:00 2022-05-16T18:00:00;2022-05-17T09:30:00 2022-05-17T13:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T09:30:00 2022-05-18T13:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T09:30:00 2022-05-19T13:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T09:30:00 2022-05-20T13:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T09:30:00 2022-05-21T13:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T13:00:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-23T09:30:00 2022-05-23T13:00:00;2022-05-23T14:00:00 2022-05-23T18:00:00;2022-05-24T09:30:00 2022-05-24T13:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T09:30:00 2022-05-25T13:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T09:30:00 2022-05-26T13:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T09:30:00 2022-05-27T13:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T09:30:00 2022-05-28T13:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T13:00:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T18:00:00;2022-05-30T09:30:00 2022-05-30T13:00:00;2022-05-30T14:00:00 2022-05-30T18:00:00;2022-05-31T09:30:00 2022-05-31T13:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montsoreau Autres Lieu Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine Adresse 15 avenue de la Loire Montsoreau Ville Montsoreau lieuville Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine Montsoreau Departement Maine-et-Loire

Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine Montsoreau Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsoreau/

Exposition Loire nature Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 2022-05-11 was last modified: by Exposition Loire nature Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine Maison du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 11 mai 2022 Maison du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Montsoreau Montsoreau

Montsoreau Maine-et-Loire