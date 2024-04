Exposition Loin du bruit Le Pavillon des jouets Vernon, dimanche 24 mars 2024.

Exposition Loin du bruit Le Pavillon des jouets Vernon Eure

Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste 2024, Sarah Jérôme présente Loin du Bruit au Pavillon des Jouets, à Vernon (Eure). Cette exposition, organisée en collaboration avec la Galerie Vazieux (Paris), rassemble une nouvelle série de peintures et de sculptures sur les thèmes du paysage et du corps, réalisée durant une résidence au Pavillon des Jouets au printemps 2024.

Loin du bruit est une invitation à voyager dans d’autres espaces-temps.

Il y a d’abord celui du bâtiment, le Pavillon des Jouets. Ce corps architectural au squelette de fer, pétri de verre, de plâtre et de béton. Pousser de lourdes portes en bois massif pour pénétrer dans une vaste pièce qui abrite l’exposition. On y aperçoit une imposante cheminée de briques rouges et un monte-charge fait de dentelle métallique, rappelant l’origine industrielle du lieu une usine à torréfaction de café, construite il y a plus de cent ans.

Vient ensuite le voyage dans l’univers que Sarah Jérôme y a construit. Un univers polysémique, où de multiples sensations et interprétations cohabitent. Un univers entre deux espaces, entre deux temps

L’exposition se visite en libre accès tous les samedis de 14h à 18h .

Tous les autres jours sur rendez-vous visites@pavillon-des-arts.com

Week-end portes ouvertes les 4 et 5 mai, de 14h à 18h le samedi 4 mai en présence de l’artiste.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:50:00

fin : 2024-05-26 18:50:00

Le Pavillon des jouets 134 route de Giverny

Vernon 27200 Eure Normandie visites@pavillon-des-arts.com

