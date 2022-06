Exposition – Loïc Moisan

2022-08-01 – 2022-08-15 Né à Saint-Brieuc, Loïc Moisan s'immerge dès sa plus tendre enfance dans l'univers des marins et des quais ou accostent des grands bateaux de voyage. Il se consacre depuis 25 ans à la peinture de la mer et de ses voiluers. Entrée libre. Du lundi 1er août au lundi 15 août 2022 – Aux horaires d'ouverture de la Chapelle Saint-Buc

