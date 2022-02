Exposition Loïc le Guillou Clécy Clécy Catégories d’évènement: Calvados

Exposition Loïc le Guillou
Centre d'Art la Menuiserie, 8 Rue André Hardy, Clécy
26-27 février 2022

Loïc.Le.Guillou consacre et a toujours consacré sa vie à son art. Il a toujours refusé de faire autre chose. Comme une absolue nécessité, comme une question « de vie ou de mort », il ne cesse de tenir pinceaux et crayons. Depuis des années, Loïc.Le.Guillou réalise 10 à 65 dessins par jour dans des techniques mixtes (fusain, pastel, stylo…). Il peint aussi de nombreuses toiles dans l'atelier de peinture de la maison de retraite où il vit à Bretteville-sur-Laize.

