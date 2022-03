[Exposition] Loïc Delplanque Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

[Exposition] Loïc Delplanque Cabourg, 16 avril 2022, Cabourg.

2022-04-16 15:00:00 – 2022-05-01 19:00:00

Ce photographe vient de cette belle terre de couleurs qu'est la Bretagne. Toujours passionné par les arts, peintre pendant des années il s'est peu à peu tourné vers la photographie. Pour lui photographie et peinture se conjuguent, elles sont complémentaires, il aime que certaines de ses photographies puissent, une fois imprimées, ou transférées sur bois faire illusion et se confondre avec une peinture.

