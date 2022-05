Exposition : L’œuvre à l’épreuve Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Exposition : L’œuvre à l’épreuve Nevers, 21 mai 2022, Nevers. Exposition : L’œuvre à l’épreuve Musée de la Faïence et des Beaux arts 16 Rue Saint-Genest Nevers

2022-05-21 – 2022-09-18 Musée de la Faïence et des Beaux arts 16 Rue Saint-Genest

Nevers Nièvre Nevers EUR Exposition temporaire au Musée de la Faïence et des Beaux arts du 21 mai au 18 septembre “L’œuvre à l’épreuve : le cas André Deslignères”.

Reconnu pour son travail de graveur dans la première moitié du 20e siècle, le nivernais André Deslignères a dessiné, peint, sculpté les matrices de ses estampes, assemblé les caractères d’imprimerie de ses livres. Autant de gestes que le musée des beaux-arts et de la faïence vous invite à redécouvrir afin de vous immerger dans l’univers de cet artiste, dont les sillons surent décrire la beauté des corps comme l’austérité du travail des champs.

Accès gratuit. museedelafaience@ville-nevers.fr +33 3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/musee/ Exposition temporaire au Musée de la Faïence et des Beaux arts du 21 mai au 18 septembre “L’œuvre à l’épreuve : le cas André Deslignères”.

Reconnu pour son travail de graveur dans la première moitié du 20e siècle, le nivernais André Deslignères a dessiné, peint, sculpté les matrices de ses estampes, assemblé les caractères d’imprimerie de ses livres. Autant de gestes que le musée des beaux-arts et de la faïence vous invite à redécouvrir afin de vous immerger dans l’univers de cet artiste, dont les sillons surent décrire la beauté des corps comme l’austérité du travail des champs.

Accès gratuit. Musée de la Faïence et des Beaux arts 16 Rue Saint-Genest Nevers

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Nevers Adresse Musée de la Faïence et des Beaux arts 16 Rue Saint-Genest Ville Nevers lieuville Musée de la Faïence et des Beaux arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Departement Nièvre

Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Exposition : L’œuvre à l’épreuve Nevers 2022-05-21 was last modified: by Exposition : L’œuvre à l’épreuve Nevers Nevers 21 mai 2022 Nevers nièvre

Nevers Nièvre