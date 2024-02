Exposition L’œil satisfait Maromme, vendredi 23 février 2024.

Exposition L’œil satisfait Maromme Seine-Maritime

Antoine Duchenet invite Pauline Rima et l’Artothèque de Caen

Invité comme curateur, Antoine Duchenet a collaboré avec des élèves de CM1-CM2, à partir d’un corpus d’œuvres de l’Artothèque de Caen. L’enjeu de cette exposition consiste à conserver une trace de l’expérience des enfants face aux œuvres, depuis leur découverte, leur appropriation et leur mémorisation. Les observations, dessins et croquis produits lors de ce temps d’échange et d’expérimentation, ont été recueillis par l’artiste afin d’être intégrés dans l’exposition comme composante de la scénographie. Modelées par l’imaginaire des élèves à partir d’emprunts, de détails ou de détours spontanés, ces créations ajoutent un contrepoint exclusif à la diversité des œuvres examinées ensemble pendant les ateliers.

En collaboration avec Alyssia, Dan, Elena J., Elena O., Ethann, Ingsel, Julien, Kaïs, Kimo, Kyliana, Lola, Liam, Luna, Maëlys, Maï-Linh, Massinissa, Maya, Mohamed, Samy, Thyméo, Yassir et Zoé de la classe de CM1-CM2 de l’école Thérèse Delbos (Maromme)

et avec les œuvres de Pierre Ardouvin, Didier Ben Loulou, Etienne Bossut, Pierre Buraglio, Stéphane Dafflon, Peter Downsbrough, Christophe Halais, Yannig Hedel, Gottfried Honegger, Yann Lestrat, David Lewis, Olivier Mosset, Gianni Motti, Bruno Peinado, Marta Povo, Pauline Rima et Sophie Ristelhueber

Antoine Duchenet est né en 1995, diplômé de l’ENSBA (Paris) et de l’esam Caen Cherbourg en 2020, vit et travaille à Caen. Pauline Rima est née en 1995, diplômée de l’esam Caen-Cherbourg en 2021, vit et travaille à Caen.

Dans le cadre d’ ACADEMIX #2

Né du désir d’aborder différemment la création d’aujourd’hui, le programme ACADEMIX, c’est un.e artiste au centre du projet, quatre collaborations avec des classes de l’agglomération rouennaise et une édition

– le commissariat d’une exposition (volet COGITE ) ;

– une recherche artistique (volet INVITE ) ;

– un projet de médiation (volet GRAPHITE ) ;

– des visites commentées des expositions du SHED suivies d’un atelier pensé et mené par un.e artiste (volet VISITE ).

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Drac Normandie) et de la Ville de Maromme.

Vernissage le 23 février à 18h

Exposition du 24 février au 14 avril 2024

entrée libre du mercredi au dimanche

de 14h à 18h, et sur demande

Antoine Duchenet invite Pauline Rima et l’Artothèque de Caen

Invité comme curateur, Antoine Duchenet a collaboré avec des élèves de CM1-CM2, à partir d’un corpus d’œuvres de l’Artothèque de Caen. L’enjeu de cette exposition consiste à conserver une trace de l’expérience des enfants face aux œuvres, depuis leur découverte, leur appropriation et leur mémorisation. Les observations, dessins et croquis produits lors de ce temps d’échange et d’expérimentation, ont été recueillis par l’artiste afin d’être intégrés dans l’exposition comme composante de la scénographie. Modelées par l’imaginaire des élèves à partir d’emprunts, de détails ou de détours spontanés, ces créations ajoutent un contrepoint exclusif à la diversité des œuvres examinées ensemble pendant les ateliers.

En collaboration avec Alyssia, Dan, Elena J., Elena O., Ethann, Ingsel, Julien, Kaïs, Kimo, Kyliana, Lola, Liam, Luna, Maëlys, Maï-Linh, Massinissa, Maya, Mohamed, Samy, Thyméo, Yassir et Zoé de la classe de CM1-CM2 de l’école Thérèse Delbos (Maromme)

et avec les œuvres de Pierre Ardouvin, Didier Ben Loulou, Etienne Bossut, Pierre Buraglio, Stéphane Dafflon, Peter Downsbrough, Christophe Halais, Yannig Hedel, Gottfried Honegger, Yann Lestrat, David Lewis, Olivier Mosset, Gianni Motti, Bruno Peinado, Marta Povo, Pauline Rima et Sophie Ristelhueber

Antoine Duchenet est né en 1995, diplômé de l’ENSBA (Paris) et de l’esam Caen Cherbourg en 2020, vit et travaille à Caen. Pauline Rima est née en 1995, diplômée de l’esam Caen-Cherbourg en 2021, vit et travaille à Caen.

Dans le cadre d’ ACADEMIX #2

Né du désir d’aborder différemment la création d’aujourd’hui, le programme ACADEMIX, c’est un.e artiste au centre du projet, quatre collaborations avec des classes de l’agglomération rouennaise et une édition

– le commissariat d’une exposition (volet COGITE ) ;

– une recherche artistique (volet INVITE ) ;

– un projet de médiation (volet GRAPHITE ) ;

– des visites commentées des expositions du SHED suivies d’un atelier pensé et mené par un.e artiste (volet VISITE ).

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Drac Normandie) et de la Ville de Maromme.

Vernissage le 23 février à 18h

Exposition du 24 février au 14 avril 2024

entrée libre du mercredi au dimanche

de 14h à 18h, et sur demande .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 18:00:00

fin : 2024-02-23

96 Rue des Martyrs de la Résistance

Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie contact@le-shed.com

L’événement Exposition L’œil satisfait Maromme a été mis à jour le 2024-02-14 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES