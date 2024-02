Exposition « L’oeil en scènes » – Du 5 au 30 mars Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, mardi 5 mars 2024.

Exposition « L’oeil en scènes » – Du 5 au 30 mars Découvrez l’exposition photographies de Patrick Arfi dans le cadre du Festival Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain. 5 – 30 mars Médiathèque Georges Wolinski Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T14:30:00+01:00 – 2024-03-05T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:30:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

La quête du « beau » nécessite l’assemblage des meilleurs ingrédients tel un tableau de peintre réalisé en une fraction de seconde. Elle est extrêmement fugace et fragile : une attitude, un geste, un battement de cil, une paupière mi close, un regard, l’instrument qui fait corps avec le musicien, le fameux “instant décisif”.

Mais magnifier l’artiste sur scène passe inexorablement par cette volonté de capter la plus belle lumière, et de saisir peut-être un spot, un reflet, un halo ou bien une silhouette. La photographie de scène c’est l’écriture d’une très courte histoire avec la lumière, une histoire entre l’artiste et son public.

Vendredi 8 mars à 18h30 : vernissage de l’exposition à la médiathèque Georges Wolinski avec un concert pop rock de l’orchestre des adultes de l’école de musique de Fenouillet sous la direction de Jean-Charles Froux.

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}]

