Exposition «L’Odyssée des migrants» Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 17 mars 2018, Nevers.

Exposition «L’Odyssée des migrants»

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 17 mars 2018 à 16:00

Visite commentée de l’exposition :«L’odyssée des migrants» avec les jeunes qui sont partis à Calais et en Grèce au camp d’ Eléonas. Samedi 17 mars 2018 à 16 h 00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre Renseignements au 03 86 68 48 50 L’exposition de photos « L’odyssée des migrants » visible actuellement à la médiathèque Jean Jaurès et jusqu’au 23 mars 2018 est issue de l’expérience d’un groupe de jeunes engagés dans les ateliers d’éducation aux droits humains proposés par le PAC des Ouches (FOL 58). Les photos prises dans le camp de Calais et dans celui d’Eléonas en Grèce décrivent et dénoncent la réalité des camps et les conditions de vie auxquelles s’exposent les migrants et réfugiés.

Entrée libre

Visite commentée

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-03-17T16:00:00 2018-03-17T17:30:00