Exposition « L'odeur de vent d'été »

Exposition « L'odeur de vent d'été »



2022-08-04 15:00:00 – 2022-08-18 19:00:00 Un voyage dans l'air japonais par Haruyo Morita.

Le dernier voyage de Haruyo dans son pays « le Japon » l’a inspirée à réaliser cette série. Après 2 ans et demi loin de chez elle en raison de la pandémie, elle a ressenti un lien spirituel fort avec la terre. Début d’été de verdure fraîche et de forêt profonde de sa ville natale, l’arôme du sol l’a ramenée à l’époque où elle était là. C’est un voyage dans la mémoire de la nature.

Un voyage dans l'air japonais par Haruyo Morita.

