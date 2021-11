EXPOSITION L’OCTOMBULE Octon, 10 décembre 2021, Octon.

2021-12-10 – 2022-01-09

Cette exposition retracera l’aventure éditoriale de L’Octombule, ou le Journal de Minuit et des Poussières ». Cette grande feuille de chou poétique et atypique, née à Octon en 2007, est lue bien au-delà de la vallée du Salagou. Ses invisibles sens dessus-dessous, ses à-côtés et ses avatars seront révélés au public. Lectures, danses, films d’animation, rencontres seront proposés tout au long de la période de l’exposition.

Visible les samedis et dimanches de 14h à 18h, les jours fériés de 15h à 18h. Tout public, jauge 49 pers. et possibilité de visites guidées.

loctombule@orange.fr +33 6 88 91 90 57

