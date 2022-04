Exposition – L’océan dans les jeux vidéo, 23 avril 2022, .

Exposition – L’océan dans les jeux vidéo

2022-04-23 – 2022-05-14

Cette exposition interactive conçue et réalisée par le Temps des sciences et Punksheep, nous apprend comment l’océan a inspiré les créateurs de jeux vidéo depuis les années 80 jusqu’à nos jours.

Une proposition didactique mais aussi ludique, des photos en réalité augmentée sur la biodiversité sous-marine, et bien sûr du fun et du gaming avec des consoles, des jeux d’arcade et de la réalité augmenté, en prime.

Exposition proposée dans le cadre du festival Terre Art’ère.

Horaires variables

