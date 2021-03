Cenon Centre culturel Château Palmer Cenon, Gironde Exposition « l’Ocac s’expose » Centre culturel Château Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Centre culturel Château Palmer, le vendredi 25 juin à 10:00

### Au programme * **Exposition » Parcours Photographique « ** _Découvrez le travail photographique d’une vingtaine d’adhérents d’__Objectif Image 33__. Une constellation d’images, certaines présentées en série. Quelques photos ont été primées lors de rencontres nationales !_ * **Exposition des productions** Les adhérents des ateliers créatif, vous font découvrir leurs réalisations.

Gratuit

Fruits des ateliers artistiques, créatifs ou photographiques, les adhérents du centre culturel exposent leurs créations à l’occasion de l’exposition « L’OCAC s’expose ». Centre culturel Château Palmer Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Cenon Gironde

2021-06-25T10:00:00 2021-06-25T19:00:00

