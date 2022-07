Exposition Liz Hascoet Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy

Exposition Liz Hascoet Loctudy, 30 juillet 2022, Loctudy. Exposition Liz Hascoet

Manoir de Kérazan Rue du Suler Loctudy Finistère Rue du Suler Manoir de Kérazan

2022-07-30 11:00:00 – 2022-08-07 20:00:00

Rue du Suler Manoir de Kérazan

Loctudy

Finistère Dessinatrice et graveur, Liz Hascoet exposera ses dessins, gravures et dessins brodés au Manoir de Kérazan du 30 juillet au 7 août.

Fermé le 6 aout. Lizhascoet@gmail.com http://liz-h.com/ Dessinatrice et graveur, Liz Hascoet exposera ses dessins, gravures et dessins brodés au Manoir de Kérazan du 30 juillet au 7 août.

Fermé le 6 aout. Rue du Suler Manoir de Kérazan Loctudy

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Loctudy Finistère Rue du Suler Manoir de Kérazan Ville Loctudy lieuville Rue du Suler Manoir de Kérazan Loctudy Departement Finistère

Loctudy Loctudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loctudy/

Exposition Liz Hascoet Loctudy 2022-07-30 was last modified: by Exposition Liz Hascoet Loctudy Loctudy 30 juillet 2022 Manoir de Kerazan Rue du Suler Loctudy Finistère

Loctudy Finistère