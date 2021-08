Paris Bibliothèque de la Société nationale d'Horticulture de France Paris Exposition “Livres et Fuchsias : illustration d’un patrimoine horticole” Bibliothèque de la Société nationale d’Horticulture de France Paris Catégorie d’évènement: Paris

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la SNHF vous propose de découvrir le patrimoine horticole d’un arbuste incontournable aux fleurs élégantes et aux couleurs variées : le Fuchsia. Rendez-vous le samedi 18 septembre entre 10 et 18h ! > EXPOSITION : « Livres et Fuchsias : illustration d’un patrimoine horticole » Découvrez l’histoire de cette plante surprenante au travers des ouvrages rares de la bibliothèque et admirez de plusieurs variétés de Fuchsia en pot. > ATELIER : démonstration de bouturage de Fuchsia tout au long de la journée. La culture des fuchsias vous intéresse ? Venez rencontrer les experts de cette plante et ramenez une bouture chez vous ! Retrouvez également l’exposition en cours de la section Beaux-Arts autour des cours d’illustration botanique qui ont lieu toute l’année dans les locaux de la SNHF. ————— Date : le 18 septembre 2021 de 10h à 18h Lieu : Société nationale d’Horticulture de France 84, rue de Grenelle 75005 Paris Contact : [[bibliotheque@snhf.org](mailto:bibliotheque@snhf.org)](mailto:bibliotheque@snhf.org)

Entrée libre sans réservation

Découvrez l’élégance et la variété des fuchsias au travers d’une exposition de livres illustrés et de plus de 60 variétés en pot. Bibliothèque de la Société nationale d’Horticulture de France 84 rue grenelle 75007 Paris Paris Paris

