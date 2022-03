Exposition : Livres d’artistes Médiathèque Violette Leduc Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition : Livres d'artistes Médiathèque Violette Leduc, 8 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 08 mars 2022 au samedi 07 mai 2022 :

mercredi, samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 19h00

gratuit

Dans le cadre de l’exposition “Marine Schneider : Lumières !”, la médiathèque Violette Leduc vous propose de découvrir une sélection de livres d’artistes et de petite édition venus de Belgique. Issus de la riche collection de livres singuliers constituée au fil des années par les bibliothécaires de l’espace jeunesse, une quarantaine d’ouvrages et de livres-objets vous sont ainsi proposés, acquis auprès des artistes rencontré.e.s ou de La librairie du ciel. Marina Boucheï, Anne Brouillard, Geneviève Casterman, Dominique Descamps, Anne Herbauts, Anne Leloup, Olivier Morel, Marie Van Roey, Françoise Vandenwouwer, Colienne Vancraen, Bob Verschueren, Catherine Wilkin… Autant d’artistes, autant d’aventures esthétiques et poétiques pour vous surprendre et vous émouvoir ! Dans le cadre de l’exposition de peintures et dessins originaux de Marine Schneider : Lumières ! Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe Paris 75011

8 : Faidherbe – Chaligny (Paris) (199m) 86 : Hôpital Saint-Antoine (Nord) (Paris) (180m)

Contact : 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ Enfants;Expo

Date complète :

Sur les nuages ©Marina Boucheï, livre et cyanotypes ; Martine Rouhart, poème

