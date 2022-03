Exposition “LIVRES D’ARTISTES” de Rainer Negrelli La Galerie du Génie de la Bastille Parisème arrondissement Catégories d’évènement: île de France

Du 22 au 27 mars 2022, la Galerie du Génie de la Bastille accueille l’exposition intitulée « LIVRES D’ARTISTES » de l’artiste Rainer Negrelli. Les carnets d’esquisses et les notes journalières sont de tout temps une partie importante de l’activité artistique. Ils sont nécessaires à la vie et au travail d’un artiste, et sont souvent un travail préparatoire pour une œuvre plus importante. Mais les livres d’artistes sont aussi une forme d’art libre, détachée de toute contrainte, de commande ou de directive restrictives. Ils ne s ‘adressent à personne, ne cherchent pas le dialogue. Ce sont des créations picturales, qui sous forme de livres, peuvent être colorées ou dessinées, de petits ou de grands formats, une forme d’art à part entière. Le livre d’artiste ne peut être classée dans aucune autre catégorie artistique. Dans mon exposition, je présente environ 20 livres-objets, sur des socles et des tables, ouverts, afin que les pages puissent être tournées, pour que les livres puissent être regardés. Les thèmes abordés dans ces livres de grand format sont la jalousie, le labyrinthe ou la guerre. Mon travail s’inspire des poèmes de Rilke, Rimbaud et Goethe qui m’ont beaucoup impressionés. Les livres que je présente n’ont pas besoin d´interprétation. > VERNISSAGE MARDI 22 MARS À PARTIR DE 18H > FINISSAGE & PERFORMANCE DIMANCHE 27 À 18H La Galerie du Génie de la Bastille 126, Rue de Charonne Parisème arrondissement 75011 Contact : 0626572836 coordinateurgeniebastille@gmail.com https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://twitter.com/GenieDLBastille Art contemporain;Expo

