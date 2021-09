Landujan Médiathèque L'arc-en-ciel Ille-et-Vilaine, Landujan Exposition Livres d’Artistes: « De l’objet livre au livre objet » Médiathèque L’arc-en-ciel Landujan Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le samedi 18 septembre à Médiathèque L’arc-en-ciel

Du 18 septembre au 30 octobre À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine nous offre l’opportunité d’exposer, d’admirer et de manipuler une partie de la collection départementale de livres d’artistes. Ils sont rares et singulier, ils sont crées et imaginés par des artistes passionnés, leurs formes sont multiples tout comme les matériaux utilisés pour leur donner vie. En effet, le livre d’artiste offre une expérience de lecture inédite, quelquefois déroutante, toujours source d’émotions. Aussi, pendant toutes la durée de l’exposition, nous vous proposerons aussi d’emprunter des livres d’artistes pour vous permettre de prendre le temps d’explorer la richesse de ces ouvrages. Un atelier d’écriture autour de cette thématique est aussi proposé le 18 septembre à 14h30 avec Illan Vogt, tisseur de livre, artiste, poète amoureux des mots et des livres. informations: [https://fb.me/e/SrxcjYvv](https://fb.me/e/SrxcjYvv)

Entrée libre

La médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine nous offre l'opportunité d'exposer, d'admirer et de manipuler une partie de la collection départementale de livres d'artistes. Médiathèque L'arc-en-ciel 7 rue de Montauban, 35360 Landujan

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T16:00:00

