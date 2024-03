EXPOSITION LIVRE ! LIVRE ! LIVRE Sarreguemines, mercredi 15 mai 2024.

Projet partenarial mené dans le cadre du Contrat Territorial d’Education artistique et culturelle de la Ville de Sarreguemines.

Après huit mois de présence auprès de nombreux enfants de notre territoire, l’artiste Inkyeong Kim les accompagne une dernière fois pour l’exposition de leurs créations de papier au sein de la Médiathèque communautaire de Sarreguemines. Cette restitution des projets Livre-Objet et Livre et illustration menés dans les écoles, auprès de la petite enfance et au périscolaire mettra en valeur les univers, les couleurs, les histoires choisis et créés par les enfants autour de cette rencontre avec Inky et le monde du livre.

Inauguration de l’exposition le mercredi 15 mai à 16h à la Médiathèque communautaire en présence de l’artiste, Inkyeong Kim.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 14:00:00

fin : 2024-05-25 19:00:00

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact.med@agglo-sarreguemines.fr

