du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison des Mémoires – Chambre Joë Bousquet

Dans le cadre de l’exposition _Livre espace de Rencontre avec les écrivains_, le Centre Joë Bousquet et son Temps présente : Marcel Cohen et Gérard Macé, tous deux auteurs et grands voyageurs, nous révèlent leurs visions poétiques au travers de créations littéraires, photographiques et graphiques. Nés durant la première partie du XXe siècle, ils laissent un témoignage unique de leur perception de l’art, de la mémoire et du monde. Découverte des univers artistiques et poétiques des écrivains Marcel Cohen et Gérard Macé. Maison des Mémoires – Chambre Joë Bousquet 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

