2022-06-08 10:00:00 – 2022-06-08 18:00:00

Que partagent les abeilles et les bousiers? Pourquoi l’ortie est-elle différente d’une puce? Qui découvre les nouvelles espèces et comment leur trouve-t-on un nom? Cette exposition inédite répondra à toutes ces questions de façon scientifique mais aussi littéraire, interactive et ludique et plongera petits et grands dans l’univers d’un camp d’explorateur naturaliste. Pour l’occasion, la médiathèque exposera quelques trésors de son fonds ancien comme des estampes botaniques et entomologiques du XIXe siècle.

Entrée libre – Tout public

