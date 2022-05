Exposition Litternature Médiathèque, 28 juin 2022, Mondonville.

Exposition Litternature

du mardi 28 juin au dimanche 3 juillet à Médiathèque

Litternature ———— LITTERNATURE, c’est une grande expédition naturaliste… en médiathèque ! Embarquez dans votre bibliothèque, et venez explorer la biodiversité dans la littérature jeunesse ! BD, albums, mangas… les livres pour enfants regorgent de vie, réelle ou imaginaire. Le projet, porté par l’université de Montpellier et ses partenaires, se donne l’objectif de parcourir les ouvrages jeunesse et de partir, avec le jeune public, à la chasse aux plantes et insectes qui s’y cachent ! Comment identifie-t-on une espèce ? Qui découvre les nouvelles espèces ? Comment leur donne-t-on un nom ? L’exposition propose de découvrir le quotidien d’un naturaliste, et de parcourir la diversité que proposent les vastes univers des plantes et des insectes. Informations pratiques ———————- La programmation culturelle est gratuite, sur inscription. Pensez à réservez vos places ! Les activités commencent à l’heure. Les soirs de représentation, la salle d’animation ouvre 15 minutes avant le début du spectacle.

Mondonville – Médiathèque

Médiathèque 4 rue de la liberté 31700 Mondonville Mondonville



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

