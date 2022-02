Exposition litanie des sens Nay, 16 septembre 2022, Nay.

Exposition litanie des sens Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay

2022-09-16 14:00:00 – 2022-11-20 18:00:00 Minoterie 22 Chemin de la Minoterie

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay

EUR 0 0 L’exposition “Litanie des sens” met en avant deux artistes : Pauline Jurquet qui est céramiste et Benoît Rouet qui est peintre. Les genres se sont quelque peu brouillés et métamorphosés au jour de leur rencontre et de la naissance du « Bicéphale », nom et lieu d’une pratique artistique marquée par une certaine esthétique de la réactivation des sens. Sur les traces de Joseph Beuys, la symbiose polymorphe de la matière a laissé germer un cabinet des curiosités où se combinent les objets du désir de la mémoire et les allégories du souvenir. Sous des cloches ou dans des aquariums prolifèrent des reliques et des fétiches étranges chargés d’énergie et suintant de physicité.

Exposition visible du jeudi au dimanche : de 14h à 18h.

+33 5 59 13 91 42

nayart ©Jurquet & Rouet

Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay

