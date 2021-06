Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Finistère, Riec-sur-Bélon Exposition – Lisa D. Robin & la réincarnation des arbres Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistère

Riec-sur-Bélon

Exposition – Lisa D. Robin & la réincarnation des arbres Riec-sur-Bélon, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Riec-sur-Bélon. Exposition – Lisa D. Robin & la réincarnation des arbres 2021-07-13 00:00:00 – 2021-08-28 00:00:00 Médiathèque espace mélanie 2 Rue des Gentilshommes

Riec-sur-Bélon Finistère Riec-sur-Bélon ?Les sculptures, bas-reliefs et installations de Lisa D. Robin sont fabriqués à partir de matériaux recyclés: papier ou bois.

En les transformant en quelque chose de spécial et d’unique, Lisa veut leur rendre le sentiment de leur honneur perdu.

Elle appelle ce processus « Tree Reincarnation, la réincarnation des arbres » mem@riecsurbelon.fr ?Les sculptures, bas-reliefs et installations de Lisa D. Robin sont fabriqués à partir de matériaux recyclés: papier ou bois.

En les transformant en quelque chose de spécial et d’unique, Lisa veut leur rendre le sentiment de leur honneur perdu.

Elle appelle ce processus « Tree Reincarnation, la réincarnation des arbres »

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Riec-sur-Bélon Étiquettes évènement : Autres Lieu Riec-sur-Bélon Adresse Médiathèque espace mélanie 2 Rue des Gentilshommes Ville Riec-sur-Bélon lieuville 47.84321#-3.6939