Exposition – Lire pour l’égalité Nueil-les-Aubiers, 16 novembre 2021, Nueil-les-Aubiers.

Exposition – Lire pour l’égalité Bibliothèque 14 place de Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers

2021-11-16 – 2021-12-04 Bibliothèque 14 place de Saint-Melaine

Nueil-les-Aubiers 79250 Nueil-les-Aubiers

Depuis 2005, les Editions Talents Hauts publient des livres pour la jeunesse qui bousculent les idées reçues et dénoncent les discriminations, notamment sexistes. Ces livres ne sont que le point de départ d’une prise de conscience et d’une réflexion avec les enfants. L’exposition “lire pour l’égalité” en est le prolongement. Elle a été conçue par Nathalie Magnan-Rahmini, professeure des écoles à Clamart. Elle permettra d’ouvrir le débat avec les jeunes lecteurs qui pourront échanger sur leur quotidien et les préjugés ou discriminations sexistes auxquels ils ou elles font face. L’exposition a pour ambition de leur apprendre à y répondre, à s’en affranchir et à les dénoncer.

A partir de 5 ans.

Depuis 2005, les Editions Talents Hauts publient des livres pour la jeunesse qui bousculent les idées reçues et dénoncent les discriminations, notamment sexistes. Ces livres ne sont que le point de départ d’une prise de conscience et d’une réflexion avec les enfants. L’exposition “lire pour l’égalité” en est le prolongement. Elle a été conçue par Nathalie Magnan-Rahmini, professeure des écoles à Clamart. Elle permettra d’ouvrir le débat avec les jeunes lecteurs qui pourront échanger sur leur quotidien et les préjugés ou discriminations sexistes auxquels ils ou elles font face. L’exposition a pour ambition de leur apprendre à y répondre, à s’en affranchir et à les dénoncer.

A partir de 5 ans.

+33 5 49 65 69 06

Depuis 2005, les Editions Talents Hauts publient des livres pour la jeunesse qui bousculent les idées reçues et dénoncent les discriminations, notamment sexistes. Ces livres ne sont que le point de départ d’une prise de conscience et d’une réflexion avec les enfants. L’exposition “lire pour l’égalité” en est le prolongement. Elle a été conçue par Nathalie Magnan-Rahmini, professeure des écoles à Clamart. Elle permettra d’ouvrir le débat avec les jeunes lecteurs qui pourront échanger sur leur quotidien et les préjugés ou discriminations sexistes auxquels ils ou elles font face. L’exposition a pour ambition de leur apprendre à y répondre, à s’en affranchir et à les dénoncer.

A partir de 5 ans.

non communiqué

Bibliothèque 14 place de Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers

dernière mise à jour : 2021-10-29 par