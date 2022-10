Exposition « lire l’enfance avec les éditions MeMo » Fonds Patrimonial Heure joyeuse, 15 novembre 2022, Paris.

Du mardi 15 novembre 2022 au dimanche 19 mars 2023 :

. gratuit

Exposition « lire l’enfance avec les éditions MeMo » du 15 novembre 2022 au 19 mars 2023 à la médiathèque Françoise Sagan



L’exposition 2022 du fonds patrimonial Heure joyeuse célèbre les éditions MeMo dont les archives ont été versées aux collections en 2019 — et continuent à être alimentées au fur et à mesure de la production par des dons successifs.

C’est l’occasion de parcourir le catalogue de cette audacieuse maison indépendante et de s’intéresser en particulier à sa politique de mise en valeur des artistes, qu’ils soient d’hier ou d’aujourd’hui. En cela le parcours reprend quelques jalons posés en 2017 à la bibliothèque municipale de Tours par l’exposition «Avant et maintenant», mais en le renouvelant, complétant, et faisant un pas de côté, grâce à la richesse des collections patrimoniales Heure joyeuse et à l’apport des archives qui s’éclairent mutuellement.

Éditions originales et quelques jeux et jouets nourriront les vitrines, répondant à un long mur d’images composé de feuilles de passe, tirages, affiches, dessins originaux, et caetera. Il donnera à voir une sorte de géographie mentale de MeMo et des coulisses de la fabrication, faisant voisiner création d’aujourd’hui et trésors exhumés du passé.

Cette démarche rencontre celle du fonds patrimonial qui cherche à confronter, trouver des filiations entre livres pour enfants d’hier et d’aujourd’hui et susciter des créations contemporaines à partir des livres anciens.

Le parcours de l’exposition en 6 étapes :

La première partie explicitera le travail de réédition patrimoniale effectué par MeMo, en présentant des éditions et dessins orignaux conservés dans le fonds patrimonial Heure joyeuse, en regard du travail de choix et d’éditorialisation de MeMo. L’enjeu sera aussi de décrypter les étapes qui découlent des choix de fabrication soignés et très documentés, de la localisation et du scan des éditions ou dessins orignaux où qu’ils soient dans le monde jusqu’au travail sur les lettrages, la traduction, l’impression et le rendu des couleurs.

I. Réédition patrimoniale et découvertes

La première partie explicitera le travail de réédition patrimoniale effectué par MeMo, en présentant des éditions et dessins originaux conservés dans le fonds patrimonial Heure joyeuse, en regard du travail de choix et d’éditorialisation de la maison. L’enjeu sera aussi de décrypter les étapes qui découlent des choix de fabrication soignés et très documentés, qu’il s’agisse de localiser et d’exploiter les documents originaux, de traduire les textes, de travailler la typographie ou l’impression et le rendu des couleurs.

II. MeMo et les Trois Ourses

Dans un deuxième temps, un coup de projecteur sera apporté au compagnonnage de MeMo et de l’association Les Trois Ourses, qui a donné lieu à six coéditions, mais aussi à de nombreuses (re)découvertes d’artistes ensuite publiés par MeMo (Louise-Marie Cumont, Remy Charlip, Malika Doray, …). Depuis la dissolution de l’association en 2019, les archives des Trois Ourses sont conservées au fonds patrimonial. Elles apporteront ainsi un éclairage complémentaire qui enrichira le propos de l’exposition. De même, certaines figures emblématiques comme Nathalie Parain ou les artistes soviétiques bénéficieront de la présence de collections particulièrement importantes au fonds patrimonial.

III. Tour du monde

Un troisième ensemble permettra un rapide tour du monde à travers les grands classiques étrangers pour tous publiés par MeMo. Artistes tchèques d’hier et d’aujourd’hui, américains, coréens, polonais, roumains, brésiliens : autant de regards différents qui se complètent et se répondent dans une approche sensible du monde.

IV. Artistes contemporains

Enfin la dernière partie fera la part belle aux artistes contemporains qui créent et publient aux éditions MeMo, pour les tout-petits (Janik Coat, Anne Crausaz, Claire Garralon, Émilie Vast, Kenji Abe, Junko Nakamura…), pour apprendre à compter, à dessiner, à écrire, à rêver (Anne Bertier, Gaby Bazin…), et tout simplement découvrir des traits et univers graphiques singuliers (Mélanie Rutten, Gaya Wisniewski, Ghislaine Herbéra, Nada Matta, Liuna Virardi, Malgorzata Gurowska, Anne Kellens…).

Débordant la salle d’exposition et présentant de très nombreux dessins originaux prêtés par les artistes ou présents dans les archives MeMo, cette partie se poursuivra au premier étage où se trouvent les collections jeunesse de la médiathèque Françoise Sagan, dans l’aile des albums. De nombreux livres MeMo seront ainsi consultables et empruntables par les petits et grands lecteurs dans un espace de lecture mis aux couleurs de Gay Wegerif et Malika Doray dont des œuvres seront également exposées au mur et en vitrine.

V La photolittérature chez MeMo

Ce vaste panorama sera complété d’un focus, dès le hall d’accueil de la médiathèque, consacré à la photolittérature au sein des éditions MeMo. Claude Cahun, Alexandre Rodtchenko, Karel Čapek et Ylla font partie des artistes réédités et documentés par les éditions MeMo en s’appuyant sur les recherches menées par des universitaires passionnés. Chaque livre est une aventure éditoriale en soit, qui mène l’équipe jusqu’en Russie, en République Tchèque ou ailleurs pour repartir des négatifs ou des plaques de verre originales.

Un colloque de deux jours consacré à l’actualité de la recherche en matière de photolittérature pour la jeunesse, «1 2, 3… Regarde ! La photo, le livre, l’enfant» — en partenariat avec l’université de Rennes 2, le CNLJ BnF, L’Afreloce — se tiendra les 9 (à la BnF) et 10 mars 2023 (à la médiathèque Françoise Sagan).

VI En salle de lecture du fonds patrimonial

Afin de compléter ce panorama des éditions MeMo et de leurs coulisses, un petit focus en salle de lecture permettra de découvrir la richesse du travail de graphisme et de maquette mené depuis trente ans par Yves Mestrallet, qu’il s’agisse d’affiches ou de livres d’artistes hors édition jeunesse. Une autre série de vitrines permettra de plonger dans l’univers d’Anne-Laure Sacriste et Christina Rossetti pour Marché Gobelin, de Lisa Bresner et Aurore de la Morinerie pour Quatremers le Céleste. Enfin, de multiples éditions originales et contemporaines des œuvres exposées sous cadre ou en vitrine seront librement consultables sur place : une autre façon de pouvoir dévorer l’exposition confortablement installé et de ne rien manquer des histoires contées dans les livres !

Suivez la ligne violette !

Pour guider les visiteurs et curieux dans les différents espaces liés à l’exposition et disséminés dans la médiathèque, suivez Harold ! L’irrésistible bambin en grenouillère créé par Crockett Jonhson et réédité par MeMo possède en effet un crayon magique : quand il dessine ses mondes imaginaires avec ce stylo violet, ceux-ci prennent une autre dimension et il peut s’y glisser… une ligne violette tracée au sol vous aidera donc à ne pas en perdre une miette, et vous conduira au premier étage dans un espace créatif ou petits et grands pourront colorier des images de Walter Crane et Kate Greenaway, dessiner à la manière de Junko Nakamura, découper et coller avec Nathalie Parain ou Rodtchenko, mais aussi laisser libre court à leur imagination. Muni de crayons violets et d’espaces de papier blanc, chacun pourra dessiner son monde, comme Harold

Autour de l’exposition :

Programme de rencontres, ateliers, lectures…

– Visites commentées de l’exposition les samedis 26 novembre et 10 décembre à 14h30, 14 janvier et 28 janvier à 10h30, 11 février à 14h30, 11 mars à 10h30.

– Samedi des enfants : les séances du 10 décembre, 7 janvier, 4 février, 4 mars seront consacrées à des lectures d’albums MeMo

– Heures de la découverte : séances du mercredi 11 janvier et du 1er février à 19h (informations à venir)

– Samedi 26 novembre à 15h : Atelier avec Claire Garralon

– Vendredi 2 décembre à 19h : rencontre autour de la création pour tout-petits, regards croisés entre Malika Doray, Anne Crausaz et Lucie Félix

– Mercredi 7 décembre à 15h30 : Créaclic autour des masques de la jungle de Nathalie Parain, réédité par MeMo, avec mise en situation grâce à la magie du numérique

– Samedi 10 décembre à 16h : Atelier avec Junko Nakamura

– Mercredi 18 janvier à 15h30, atelier autour de Les 2 carrés, d’El Lissitzky, avec Coline Irwin

– En janvier ou février 2023 (dates à venir) : plusieurs rencontres permettront d’aborder les thématiques suivantes :

Rééditer des albums soviétiques, une aventure éditoriale de MeMo et les Trois Ourses (avec Élizabeth Lortic et Odile Belkeddar).

Rencontre avec des artistes édités par MeMo, en présence de Christine Morault.

– Les 9 et 10 mars 2023 : 1, 2, 3… Regarde ! La photo, le livre, l’enfant ? Colloque international, organisé par la Bibliothèque nationale de France – Centre national de la littérature pour la jeunesse, le Fonds patrimonial Heure joyeuse – médiathèque Françoise-Sagan et le laboratoire CELLAM-GRECES de l’Université Rennes 2, avec le soutien de l’Afreloce.

A noter : Les éditions MeMo et Radio France coéditent une nouvelle version de Jack et le haricot magique ( illustré par Etienne Beck ). A cette occasion, un concert exceptionnel sera donné le 3 décembre au Studio 104, à la Maison de la Radio.

Toutes les infos : https://bit.ly/3rSsRtj

Exposition et événements en partenariat avec Radio France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, et Paris Mômes.

Fonds Patrimonial Heure joyeuse 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : 01 53 24 69 70 bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Fredun Shapur, Dans le sapin, éditions MeMo, 2015