Exposition Lionel Sabatté « Pollens clandestins » au Château de Chambord

2023-05-14 – 2023-09-17

La matière du vivant et le dialogue que l’artiste a mené avec Chambord sont les fils conducteurs de l’exposition, organisée dans le château et ses jardins. Constituée de 150 œuvres, dont la majorité a été réalisée pour l’occasion, l’exposition est la plus importante de l’artiste à ce jour.

+33 2 54 50 40 00 Château de Chambord

