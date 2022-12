EXPOSITION L’INVENTION DU SAUVAGE Mirecourt, 12 décembre 2022, Mirecourt Mirecourt.

EXPOSITION L’INVENTION DU SAUVAGE

2022-12-12 17:00:00 – 2022-12-14 18:00:00

Exposition L’invention du sauvage.

Cette exposition raconte l’histoire de femmes, d’hommes et d’enfants, venus d’Asie, d’Afrique, d’Océanie, des Amériques et parfois d’Europe, exhibés en Occident et ailleurs, dans des cirques, des cabarets, des foires, des zoos, des villages itinérants ou d’importantes reconstitutions dans les expositions universelles et coloniales. L’Europe, l’Amérique et le Japon vont, pendant presque cinq siècles (1490-1960), les exhiber comme de prétendus « sauvages ». C’est un immense « spectacle », avec ses figurants, ses décors, ses impresarios, ses drames et ses récits. C’est aussi une histoire oubliée, au carrefour des histoires coloniales, de la science, du racisme et de celle du monde du spectacle et des expositions universelles… L’Occident recrute aux quatre coins du monde de nouvelles troupes, familles ou artistes, certains de force, la plupart par contrat. L’exhibition de groupes humains à une telle échelle demeure une pratique propre aux Occidentaux et aux nations coloniales. Elle contribue à légitimer la hiérarchie entre les hommes selon leur couleur de peau et produit encore ses effets dans le présent.

A partir de 12 ans. Sur réservation.

Nathalie.Morizot@ac-nancy-metz.fr +33 6 11 58 89 42

Espace Services Jeunesse du Territoire de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire

