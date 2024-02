Exposition « L’intime au féminin » Chaource, mardi 5 mars 2024.

Du 5 mars au 26 avril CHAOURCE Exposition « L’intime au féminin » de Christian Ricordeau au Bureau d’Information Touristique à Chaource. Entrée gratuite. Horaires d’ouverture du mardi au samedi 10h-12h30 / 15h-17h15 (fermé le jeudi après-midi). Contact +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com

Biographie :

Né dans un petit village, à l’ouest du département de l’Aube, Christian se souvient de l’atelier où il accompagnait son père, apiculteur. C’est dans ce lieu aux fragrances de cire et de miel qu’il expérimente ses premiers pas d’artiste. Instituteur puis professeur d’Arts Plastiques, il a toujours gardé, malgré son emploi du temps chargé, une place pour ses recherches personnelles. En 1975, il obtient son poinçon de maître lui donnant droit de travailler le métal précieux et de commercialiser sa production. Aidé par Alain Lépinay dans son approche du métal, il sera initié par Christian Boyer à la technique de la cire perdue. Commence alors une série d’expositions, d’abord régionales, puis nationales, avec les Ateliers de l’Aiguillerie de Saint-Sever. Il aime particulièrement les animations. Il n’hésite pas à déplacer son atelier pour rencontrer le public. Depuis 1996, le public connaît le sculpteur puis découvre le peintre. Passant aisément de la miniature aux grands formats, de la surface au volume, sa création garde comme unique inspiration le corps humain. L’intimité sera le sujet de l’exposition qui aura lieu du 5 mars au 26 avril à Chaource. À sa manière, Christian Ricordeau rend, à travers ses toiles, bijoux et sculptures, hommage au féminin. Eur.

2 Grande Rue

Chaource 10210 Aube Grand Est ot@tourisme-othe-armance.com

