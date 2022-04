Exposition L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition L’Institut du Monde Arabe, 12 mai 2022, Paris. Du jeudi 12 mai 2022 au dimanche 02 octobre 2022 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

. payant Tarif plein 8 euros Tarif réduit 6 euros Gratuit pour les -26 ans

Le musée de l’Institut du monde arabe présente une collection de monnaies remarquables, propriété de Sheikh Mubarak Al-Sabah, pour la première fois révélées au public. Elle se compose exclusivement de dinars, pièces de monnaie en or, frappées dans le monde arabo-musulman entre le VIIIe et le XIXe siècle. La monnaie, premier instrument du commerce, est également un formidable moyen de communication qui affirme tant une identité qu’une autorité. La collection de Sheikh Mubarak Al-Sabah comporte près de 1100 pièces dont de nombreuses frappes sont rares voire uniques ; elle raconte l’histoire complexe de la civilisation de l’Islam. Tandis que dans la péninsule Arabique il n’avait plus été battu monnaie quelque 500 ans avant l’avènement de l’islam, le calife Abd al-Malik, cinquième souverain de la première dynastie héréditaire musulmane, les Omeyyades, promulgue l’arabe comme langue de l’administration et instaure, dès 77H/696, un monnayage dépourvu de représentations figurées, avec uniquement des inscriptions qui proclament la croyance en un Dieu unique et donnent le nom du souverain ainsi que le lieu et la date de la frappe.

Après la chute du califat abbasside en 1258, ce principe demeure en usage alors que les sultans, les shahs, les émirs, les empereurs ou les vizirs battent tous monnaie, de l’Afrique du Nord à l’Inde.

Les dinars constituent de véritables trésors miniatures de la calligraphie en alphabet arabe dans la diversité de ses styles. Néanmoins, les sultans ottomans en Turquie, les shahs safavides puis qajars en Iran, les empereurs moghols en Inde, réintroduisent parfois sur leurs dinars le portrait du souverain ou l’emblème figuratif de leur pouvoir. L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris Contact : https://www.imarabe.org/fr/expositions/un-tresor-en-or

DR Dinar ayyoubide

