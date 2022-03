Exposition : L’Instant-lumière Espace Andrée Chedid, 11 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

du vendredi 11 mars au jeudi 31 mars à Espace Andrée Chedid

« Regarde la lumière et admire sa beauté. Ferme l’oeil et observe, ce que tu as vu n’est plus et ce que tu verras n’est pas encore » – Léonard de Vinci Les photographes de Zoom92130 proposent leurs visions de cet instant : une lumière dans un paysage, un rayon dans une composition, un dégradé à l’horizon. Couleur ou noir et blanc, l’instant-lumière devient multiple au gré des balades, des rencontres ou de l’inattendu.

Entrée libre

Exposition réalisée par Zoom92130 dans le cadre du 65e anniversaire de sa création

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



