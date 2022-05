Exposition : l’industrie à Thann au XIXe siècle Thann, 3 juin 2022, Thann.

Exposition : l’industrie à Thann au XIXe siècle Thann

2022-06-03 – 2022-06-29

Thann Haut-Rhin Thann

EUR Le Musée des Amis de Thann est situé dans l’ancienne “Halle aux Blés”, l’un des plus anciens bâtiments de Thann dressé sur les berges de la Thur et abrite, sur 3 étages, différentes collections. Il présente l’histoire de la ville au fil des siècles et à travers le culte de Saint-Thiébaut mais aussi les traditions populaires. Et profitez de la visite pour découvrir l’exposition : “L’industrie à Thann au XIXe siècle”.

Partez à la découverte de l’histoire de la ville de Thann au fil des siècles et des guerres, des traditions populaires et d’autres trésors exposés au Musée des Amis de Thann.

+33 3 89 37 14 54

Thann

