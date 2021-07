Exposition : L’indiscible secret des choses minuscules Lanvallay, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lanvallay.

Exposition : L’indiscible secret des choses minuscules 2021-07-03 – 2021-11-11 Maison de la Rance 32 Rue du Quai Talard

Lanvallay Côtes d’Armor

Exposition composée de 28 macrophotographies de Maïa Thibault, artiste membre de l’association «Anémochorie». Ce terme désigne le mode de dispersion des graines grâce au vent, est une petite association dont la vocation est de proposer une approche sensible de l’écologie. À travers ces macrophotographies, découvrez la poésie, la douceur et le graphisme de la petite nature qui vous entoure. Chaque photo est également accompagnée d’une description simple et d’une proposition d’activité créative (dessin, écriture, …).

