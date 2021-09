Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Exposition : L’Inconnu de la Saint Barnard : Charles de Lionne, Restaurateur de la Collégiale” Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Exposition : L’Inconnu de la Saint Barnard : Charles de Lionne, Restaurateur de la Collégiale” Romans-sur-Isère, 18 septembre 2021, Romans-sur-Isère. Exposition : L’Inconnu de la Saint Barnard : Charles de Lionne, Restaurateur de la Collégiale” 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-10 18:00:00 18:00:00 RV Parvis Jean XXIII Chapelle Saint Sacrement

Romans-sur-Isère Drôme Cette exposition propose de mettre en relief l’action de Charles de Lionne, abbé de Lesseins, sacristain de Saint-Barnard….. contact@amisdesaintbarnard.fr +33 6 28 63 21 54 http://www.amisdesaintbarnard.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse RV Parvis Jean XXIII Chapelle Saint Sacrement Ville Romans-sur-Isère lieuville 45.04259#5.05002