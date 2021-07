Romans-sur-Isère Collégiale Saint-Barnard Drôme, Romans-sur-Isère Exposition “l’inconnu de la Collégiale : Charles de Lionne, restaurateur de la Collégiale” Collégiale Saint-Barnard Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Exposition “l’inconnu de la Collégiale : Charles de Lionne, restaurateur de la Collégiale” Collégiale Saint-Barnard, 18 septembre 2021, Romans-sur-Isère. Exposition “l’inconnu de la Collégiale : Charles de Lionne, restaurateur de la Collégiale”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collégiale Saint-Barnard

Cette exposition se propose de mettre en relief l’action de Charles de Lionne, abbé de Lesseins, sacristain de Saint-Barnard, homme providentiel qui, après les destructions causées par les Guerres de religion, a remis la Collégiale en l’état où nous la voyons aujourd’hui. Inauguration à 18 h le vendredi 17 septembre.

Entrée libre, respect des consignes sanitaires en vigueur.

Exposition dans la chapelle du Saint-Sacrement Collégiale Saint-Barnard Parvis Jean XXIII, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Collégiale Saint-Barnard Adresse Parvis Jean XXIII, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Romans-sur-Isère lieuville Collégiale Saint-Barnard Romans-sur-Isère