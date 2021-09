Exposition ” L’imagier du vivant ” Artazart, 16 septembre 2021, Paris.

Exposition ” L’imagier du vivant ”

du jeudi 16 septembre au dimanche 31 octobre à Artazart

« Dans la maison de mon enfance poussaient choux, haricots verts, carottes, pommes de terre, et quelques arbres fruitiers. Au bout du jardin se trouvait un clapier à lapins dont je m’approchais avec crainte, surpris par leurs brusques galopades. Des fleurs poussaient autour du puits (…) Je vis maintenant à Paris, mais je porte toujours en moi toutes ces sensations si vives de mon enfance et j’aime les faire renaître dans mes peintures. » Au commencement de Martin Jarrie était un paysage, celui de la vallée de la Sèvre dans laquelle coule cet affluent important de la Loire qu’est la Sèvre Nantaise. Du fond du jardin de ses parents, il pouvait apercevoir la ferme Saint Martin mais également deviner sur l’autre rive, La Jarrie, dans laquelle il vécut ses premières années. Un attachement suffisamment important à ce pays d’enfance pour que Martin Jarrie choisisse comme pseudonyme d’artiste les noms de ces lieux. ” On est de son enfance comme on est d’un pays…” Antoine de Saint-Exupéry C’est également le souvenir de cette nature des jeunes années, toujours très présent, qui côtoie les primitifs italiens, l’art brut, les gravures anatomiques du XVIIIème siècle, le peintre américain Robert Zakanitch, le surréalisme et les catalogues de Manufrance, parmi les grandes muses de l’illustrateur et peintre français et qui donne à son travail un cachet unique. Martin Jarrie est représenté par Adoráble ART+DESIGN gallery à La Haye, Pays-Bas. Depuis 2007, on peut voir ses peintures au Musée de la Chasse et de la Nature, rue des Archives à Paris. Ses œuvres ont été exposées au Japon et au Portugal où une importante exposition lui a été consacrée en 2005. Ses travaux ont également été présentés lors de rétrospectives au Musée de l’Illustration de Moulin en 2007 et au Musée de l’électricité de Lisbonne en 2012. “Hyacinthe et Rose » (texte de François Morel, 2011) et l’ouvrage « Rêveur de cartes » (2013) ont obtenu une Mention Spéciale à la Foire Internationale du livre pour enfants de Bologne. ” L’imagier du Vivant “, éditions Seuil Jeunesse – 15,50 €

Entrée gratuite

L’Imagier du vivant / Exposition du 16 septembre au 31 octobre 2021 Vernissage le jeudi 16 septembre à partir de 18h30.

Artazart 83, Quai de Valmy Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T18:30:00 2021-09-16T20:00:00;2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T19:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T19:30:00;2021-09-20T10:30:00 2021-09-20T19:30:00;2021-09-21T10:30:00 2021-09-21T19:30:00;2021-09-22T10:30:00 2021-09-22T19:30:00;2021-09-23T10:30:00 2021-09-23T19:30:00;2021-09-24T10:30:00 2021-09-24T19:30:00;2021-09-25T10:30:00 2021-09-25T19:30:00;2021-09-26T10:30:00 2021-09-26T19:30:00;2021-09-27T10:30:00 2021-09-27T19:30:00;2021-09-28T10:30:00 2021-09-28T19:30:00;2021-09-29T10:30:00 2021-09-29T19:30:00;2021-09-30T10:30:00 2021-09-30T19:30:00;2021-10-01T10:30:00 2021-10-01T19:30:00;2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T19:30:00;2021-10-03T10:30:00 2021-10-03T19:30:00;2021-10-04T10:30:00 2021-10-04T19:30:00;2021-10-05T10:30:00 2021-10-05T19:30:00;2021-10-06T10:30:00 2021-10-06T19:30:00;2021-10-07T10:30:00 2021-10-07T19:30:00;2021-10-08T10:30:00 2021-10-08T19:30:00;2021-10-09T10:30:00 2021-10-09T19:30:00;2021-10-10T10:30:00 2021-10-10T19:30:00;2021-10-11T10:30:00 2021-10-11T19:30:00;2021-10-12T10:30:00 2021-10-12T19:30:00;2021-10-13T10:30:00 2021-10-13T19:30:00;2021-10-14T10:30:00 2021-10-14T19:30:00;2021-10-15T10:30:00 2021-10-15T19:30:00;2021-10-16T10:30:00 2021-10-16T19:30:00;2021-10-17T10:30:00 2021-10-17T19:30:00;2021-10-18T10:30:00 2021-10-18T19:30:00;2021-10-19T10:30:00 2021-10-19T19:30:00;2021-10-20T10:30:00 2021-10-20T19:30:00;2021-10-21T10:30:00 2021-10-21T19:30:00;2021-10-22T10:30:00 2021-10-22T19:30:00;2021-10-23T10:30:00 2021-10-23T19:30:00;2021-10-24T10:30:00 2021-10-24T19:30:00;2021-10-25T10:30:00 2021-10-25T19:30:00;2021-10-26T10:30:00 2021-10-26T19:30:00;2021-10-27T10:30:00 2021-10-27T19:30:00;2021-10-28T10:30:00 2021-10-28T19:30:00;2021-10-29T10:30:00 2021-10-29T19:30:00;2021-10-30T10:30:00 2021-10-30T19:30:00;2021-10-31T10:30:00 2021-10-31T19:30:00