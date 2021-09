Exposition Lille années 1920-1930 Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent., 16 septembre 2021, Lille.

Exposition Lille années 1920-1930

du jeudi 16 septembre au samedi 15 janvier 2022 à Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent.

En deux décennies, Lille a changé de visage. Sortie meurtrie de la Première Guerre mondiale, la ville s’est relevée, agrandie, modernisée et a vu les conditions de vie de ses habitants s’améliorer. Au travers de documents, d’objets et de mobilier de cette époque charnière, l’exposition donne à voir et à comprendre comment les politiques urbaines et sociales portées par les maires Gustave Delory et Roger Salengro ont laissé sur la ville une empreinte durable. L’Hôtel de Ville et son beffroi, la cité hospitalière, des écoles, des logements… autant de bâtiments encore visibles aujourd’hui qui témoignent de cette ambition. Autour de cette exposition, le service des Archives et le service Ville d’art et d’histoire vous proposent différents événements au sein de l’Hôtel de Ville et dans différents quartiers pour découvrir cette période essentielle de l’histoire de Lille : visites guidées, conférence, rendez-vous croquis, visites familiales… ### Infos pratiques sur l’exposition **Horaires d’ouverture :** lundi, jeudi et vendredi de 13h à 17h, le mercredi de 8h30 à 17h, le samedi de 8h à 12h Les mardis et jeudis matins sont réservés pour des visites guidées pour des groupes constitués, contacter les Archives pour réserver [[archives@mairie-lille.fr](archives@mairie-lille.fr)](archives@mairie-lille.fr) **Entrée gratuite** – L’accés à l’exposition se fait à l’accueil de l’Hôtel de Ville sur présentation de votre pièce d’identité et de votre passe sanitaire. ### Infos pratiques sur la programmation Réservations en ligne pour l’ensemble des événements sur reservations.lille.fr/event/lille_annees 1920-1930 **Le passe sanitaire est nécessaire pour les événements se déroulant à l’intérieur de l’Hôtel de Ville mais pas pour ceux se déroulant en extérieur.**

Entrée gratuite

Les Archives municipales vous invitent au cœur de l’Hôtel de Ville pour découvrir l’exposition consacrée aux années 1920-1930.

Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. place Augustin Laurent Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T13:00:00 2021-09-16T17:00:00;2021-09-17T13:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-20T13:00:00 2021-09-20T17:00:00;2021-09-22T08:30:00 2021-09-22T17:00:00;2021-09-23T13:00:00 2021-09-23T17:00:00;2021-09-24T13:00:00 2021-09-24T17:00:00;2021-09-25T08:00:00 2021-09-25T12:00:00;2021-09-27T13:00:00 2021-09-27T17:00:00;2021-09-29T08:30:00 2021-09-29T17:00:00;2021-09-30T13:00:00 2021-09-30T17:00:00;2021-10-01T13:00:00 2021-10-01T17:00:00;2021-10-02T08:00:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-04T13:00:00 2021-10-04T17:00:00;2021-10-06T08:30:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-07T13:00:00 2021-10-07T17:00:00;2021-10-08T13:00:00 2021-10-08T17:00:00;2021-10-09T08:00:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-11T13:00:00 2021-10-11T17:00:00;2021-10-13T08:30:00 2021-10-13T17:00:00;2021-10-14T13:00:00 2021-10-14T17:00:00;2021-10-15T13:00:00 2021-10-15T17:00:00;2021-10-16T08:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-18T13:00:00 2021-10-18T17:00:00;2021-10-20T08:30:00 2021-10-20T17:00:00;2021-10-21T13:00:00 2021-10-21T17:00:00;2021-10-22T13:00:00 2021-10-22T17:00:00;2021-10-23T08:00:00 2021-10-23T12:00:00;2021-10-25T13:00:00 2021-10-25T17:00:00;2021-10-27T08:30:00 2021-10-27T17:00:00;2021-10-28T13:00:00 2021-10-28T17:00:00;2021-10-29T13:00:00 2021-10-29T17:00:00;2021-10-30T08:00:00 2021-10-30T12:00:00;2021-11-01T13:00:00 2021-11-01T17:00:00;2021-11-03T08:30:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-04T13:00:00 2021-11-04T17:00:00;2021-11-05T13:00:00 2021-11-05T17:00:00;2021-11-06T08:00:00 2021-11-06T12:00:00;2021-11-08T13:00:00 2021-11-08T17:00:00;2021-11-10T08:30:00 2021-11-10T17:00:00;2021-11-11T13:00:00 2021-11-11T17:00:00;2021-11-12T13:00:00 2021-11-12T17:00:00;2021-11-13T08:00:00 2021-11-13T12:00:00;2021-11-15T13:00:00 2021-11-15T17:00:00;2021-11-17T08:30:00 2021-11-17T17:00:00;2021-11-18T13:00:00 2021-11-18T17:00:00;2021-11-19T13:00:00 2021-11-19T17:00:00;2021-11-20T08:00:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-22T13:00:00 2021-11-22T17:00:00;2021-11-24T08:30:00 2021-11-24T17:00:00;2021-11-25T13:00:00 2021-11-25T17:00:00;2021-11-26T13:00:00 2021-11-26T17:00:00;2021-11-27T08:00:00 2021-11-27T12:00:00;2021-11-29T13:00:00 2021-11-29T17:00:00;2021-12-01T08:30:00 2021-12-01T17:00:00;2021-12-02T13:00:00 2021-12-02T17:00:00;2021-12-03T13:00:00 2021-12-03T17:00:00;2021-12-04T08:00:00 2021-12-04T12:00:00;2021-12-06T13:00:00 2021-12-06T17:00:00;2021-12-08T08:30:00 2021-12-08T17:00:00;2021-12-09T13:00:00 2021-12-09T17:00:00;2021-12-10T13:00:00 2021-12-10T17:00:00;2021-12-11T08:00:00 2021-12-11T12:00:00;2021-12-13T13:00:00 2021-12-13T17:00:00;2021-12-15T08:30:00 2021-12-15T17:00:00;2021-12-16T13:00:00 2021-12-16T17:00:00;2021-12-17T13:00:00 2021-12-17T17:00:00;2021-12-18T08:00:00 2021-12-18T12:00:00;2021-12-20T13:00:00 2021-12-20T17:00:00;2021-12-22T08:30:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-23T13:00:00 2021-12-23T17:00:00;2021-12-24T13:00:00 2021-12-24T17:00:00;2021-12-27T13:00:00 2021-12-27T17:00:00;2021-12-29T08:30:00 2021-12-29T17:00:00;2021-12-30T13:00:00 2021-12-30T17:00:00;2021-12-31T13:00:00 2021-12-31T17:00:00;2022-01-03T13:00:00 2022-01-03T17:00:00;2022-01-05T08:30:00 2022-01-05T17:00:00;2022-01-06T13:00:00 2022-01-06T17:00:00;2022-01-07T13:00:00 2022-01-07T17:00:00;2022-01-08T08:00:00 2022-01-08T12:00:00;2022-01-10T13:00:00 2022-01-10T17:00:00;2022-01-12T08:30:00 2022-01-12T17:00:00;2022-01-13T13:00:00 2022-01-13T17:00:00;2022-01-14T13:00:00 2022-01-14T17:00:00;2022-01-15T08:00:00 2022-01-15T12:00:00