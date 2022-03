Exposition Lilies of the Valley, Marcos Uriondo art-exprim Paris Catégories d’évènement: île de France

Vernissage de l’exposition “Lilies of the Valley” aura lieu le 25 mars 2022 de 18h30 à 21h30. L’exposition Lilies of the Valley de l’artiste Marcos Uriondo évoque une vallée de fleurs en silicone, en référence à la célèbre baie de San Francisco. La Silicon Valley, au coeur du propos de l’artiste, fait ici l’objet d’un exercice de poésie absurde et ironique, avec ses startups, boissons énergétiques, licornes ou cryptomonnaies. Dans le cadre de cette exposition, l’artiste livre ses dernières recherches plastiques autour de la matière souple et malléable du silicone, métaphore de l’immatérialité des nouvelles technologies et l’hyper-productibilité de ses super-salariés, résultat de la nouvelle condition humaine à l’ère du numérique. Né en 1990 à Madrid, Marcos Uriondo vit et travaille à Paris. Lauréat en 2020 du prix indépendant art-exprim dans le cadre de la 69e édition de Jeune Création, Marcos Uriondo présente son travail lors de cette exposition monographique dans laquelle des fleurs-artefacts à l’apparence organique high-tech viendront fleurir l’espace d’exposition du 87 rue Marcadet à Paris. Exposition en partenariat avec Jeune Création, Radio RapTz et la Cité internationale des arts. art-exprim 87 rue Marcadet Paris 75018 Contact : 01 42 62 18 08 exposition@art-exprim.com https://www.facebook.com/artexprim18 https://twitter.com/ArtExprim Art contemporain;Expo

