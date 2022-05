Exposition Licences libres, 1 mai 2022, .

Exposition Licences libres

2022-05-01 – 2022-05-08

L’exposition aborde le renouvellement de la peinture contemporaine dans l’environnement numérique depuis 30 ans. La présentation d’une trentaine d’œuvres et séries vise à mettre en évidence l’influence du numérique, l’usage des logiciels, l’appropriation des images accessibles sur internet comme de nouveaux outils de créations des arts visuels. Les œuvres sont contemporaines de l’arrivée du World Wide Web (vers 1994), créées par 27 artistes et collectifs, à la fois européens et américains, issus de trois générations différentes.

Exposition de peinture : Obsolescente déprogrammée “Licences libres” au Musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun.

