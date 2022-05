Exposition : libres peintures Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Catégories d’évènement: Allier

Lavault-Sainte-Anne

Exposition : libres peintures Lavault-Sainte-Anne, 1 mai 2022, Lavault-Sainte-Anne. Exposition : libres peintures Cantre Social – Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne

2022-05-01 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-21 17:30:00 17:30:00 Cantre Social – Espace La Charité Allée Georges Sauvestre

Lavault-Sainte-Anne Allier L’Atelier de peinture du Foyer d’Education Populaire de Lavault Sainte Anne présente les œuvres de ses 10 membres lors d’une exposition intitulée « Libres peintures », liberté de sujets et d’inspiration, liberté de technique, aux expériences diversifiées. +33 4 70 08 07 26 Cantre Social – Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lavault-Sainte-Anne Autres Lieu Lavault-Sainte-Anne Adresse Cantre Social - Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Ville Lavault-Sainte-Anne lieuville Cantre Social - Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne Departement Allier

Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavault-sainte-anne/

Exposition : libres peintures Lavault-Sainte-Anne 2022-05-01 was last modified: by Exposition : libres peintures Lavault-Sainte-Anne Lavault-Sainte-Anne 1 mai 2022 Allier Lavault-Sainte-Anne

Lavault-Sainte-Anne Allier