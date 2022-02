Exposition libre de voitures anciennes toutes marques Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’évènement: Seine-Maritime

L'Association "Méharis 2cv de Normandie" organise une exposition libre de voitures anciennes toutes marques confondues, anciens ou d'exception, chaque 3ème dimanche de chaque mois, de 9h à 12h, dans le centre bourg, à Auffay. Café offert aux exposants de 9h à 12h !

+33 2 35 32 80 65

Rue Roger Fossé (sous les Halles) Place Monréal del Campo Val-de-Scie

